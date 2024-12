Amica.it - L'avvocato di insuccesso Vincenzo Malinconico deve scagionare il figlio dall'accusa di omicidio. Le anticipazioni della terza puntata stasera in tv

Leggi su Amica.it

Questa volta l’indagine lo tocca proprio da vicino. Anche fin troppo. Non c’è un attimo di pace per l’. Se non sono i suoi clienti a preoccuparlo, ci pensano i suoi familiari. Come accade nelladid’. In ondain tv alle 21.30 su Rai 1. E in contemporanea in streaming su RaiPlay. Dove si trovano anche gli episodi già trasmessi e quelliprima serie.A mettersi in guai, infatti è Alfredo, ildel nostrosua ex moglie Nives. Il giovane rimane coinvolto in un: che cosa farà ilinterpretato da Massimiliano Gallo?L’diildi