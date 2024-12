Tarantinitime.it - La “casa” di Cito non c’è più

Tarantini Time QuotidianoLa “” di Giancarlonon c’è più. O meglio: gli uffici che ospitavano la storica sede di AT6 Lega d’Azione Meridionale, laddove l’ex parlamentare tarantino imperava e organizzava il suo movimento politico, sono stati abbattuti e diventeranno appartamenti per civili abitazioni. Resta in piedi, al momento, il fabbricato adibito a studi televisivi, studi ormai spenti da diversi anni, con l’archivio filmati delle trasmissioni e dei telegiornali, a quanto sembra.Insomma, una fetta di storia di questa città che scompare. Perchè non c’è dubbio alcuno che Giancarlo, ritiratosi ormai da alcuni anni dalle scene, abbia caratterizzato e non poco la vita politica tarantina. Dapprima come esponente della destra estrema, poi fondando un movimento, appunto AT6 Lega d’Azione Meridionale, con cui riuscì a diventare sindaco (dal ’93 al ’96) e successivamente parlamentare (dal ’96 al 2001).