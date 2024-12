Liberoquotidiano.it - "Insieme siamo anche peggio, non è giusto": Ballando, il commuovente sfogo di Anna Lou

La puntata dicon le stelle di sabato 14 dicembre è stata dedicata alle sorprese, regalando ai concorrenti momenti speciali accanto a parenti e amici.ovviamente su Rai 1, nello studio di Milly Carlucci. Tra i protagonisti della serata,Lou Castoldi ha proposto una emozionante esibizionealla sua migliore amica Elisa. Le due, legate da un'amicizia profonda, hanno mostrato al pubblico quanto sia forte il loro legame, nonostante entrambe si definiscano persone timide. “persone timide, noi.impanicate,ancora. Non è,” ha confessatoLou, figlia di Asia Argento e Morgan, dopo la performance che, pur non essendo perfetta dal punto di vista tecnico, ha colpito per la spontaneità e l'affetto trasmesso. Nella clip introduttiva, Elisa ha raccontato i momenti difficili che hanno cementato la loro amicizia durante gli anni del liceo: “Non piacevamo a tutti dal punto di vista estetico e la gente tendeva a scansarci.