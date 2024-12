Il sovranismo domina anche le categorie di Pornhub | italiano milf e amatoriale le più cercate E crescono le utenti donne – Il report 2024

Leggi su Open.online

nei momenti più intimi gli italiani preferiscono il made in Italy. È quanto emerge dal rapporto annuale elaborato dal sito di contenuti per adulti. Tra i termini più cercati all’interno della piattaformaincontrastato «», confermando una tendenza già evidente nel 2023. Seguono a distanza «», «», «hentai», «lesbian». Il primo posto tra le performer italiane più gettonate è di Martina Smeraldi, che lascia alle sue spalle Sara Diamante e Valentina Nappi. In forte crescita la percentuale disul sito: ora rappresentano il 29% del traffico, con un aumento di 3 punti percentuali rispetto al 2023. A livello mondiale, lecostituiscono il 38% del pubblico.Italia all’ottavo postoL’Italia si conferma all’ottavo posto per traffico su, un risultato stabile nonostante la concorrenza di Paesi con popolazioni molto più numerose come Stati Uniti e Filippine.