Agi.it - Il Papa contro il consumismo: "A Roma vedo uno shopping sfrenato"

AGI - "Non siate angosciati, delusi, tristi. Quanto sono diffusi questi mali spirituali, oggi, specialmente là dove dilaga il! Una cosa è il dolore, una cosa è l'angoscia. I cristiani non devono vivere con l'angoscia, tristi o delusi. Oggi sono mali diffusi, specialmente dove dilaga il. Ain questi giorni tanta gente per la strada che va a fare spese, spese, spese. Una società che vive diinvecchia insoddisfatta, perché non sa donare. Chi vive per se stesso non sarà mai felice. Chi non ha e mani per condividere aiutare non sarà mai felice. Anche noi, anche il, i cardinali i vescovi, tutti". Lo ha dettoFrancesco nell'omelia che ha pronunciato nel corso della messa celebrata su Place d'Austerlitz ad Ajaccio. "La società ha bisogno di modelli capaci di credere e sperare", ha poi sottolineato nei suoi saluti al termine della Messa l'arcivescovo di Ajaccio, Francois-Xavier Bustillo, "la nostra fede, se è adulta, matura e responsabile, ci solleva dalla tristezza e dalla disperazione.