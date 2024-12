Ilgiorno.it - Il nuovo PalaBresso sarà inclusivo

Addio alla palestra ex-Frisi, l’impianto sportivo comunale di via Villoresi, nella zona sud di Bresso: da poche ore, tutto il perimetro esterno della struttura, dove alcune generazioni di cittadini si sono allenati e hanno praticato sport, è diventato un’area di cantiere per le prime operazioni di demolizione. Dalle sue ceneri nascerà il, ilpalazzetto dello sport, che rientra nell’accordo di programma del grande progetto di rigenerazione urbana Quartiere Ben-Essere di Bresso" in questa zona vicina ai prati del Parco Nord Milano. In poche parole, possono iniziare gli interventi che porteranno nel corso dei prossimi mesi al totale abbattimento dell’impianto, che si svolgerà secondo una serie di fasi ben precise. Dopo la consegna e le recinzioni dell’area, scatterà il cosiddetto strip out, vale a dire quella tecnica che consente di ottimizzare la gestione dei materiali, con la loro separazione già nella zona del cantiere e con la possibilità successiva di riciclarli e di smaltirli.