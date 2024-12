Il Lecce vince lo scontro diretto salvezza Monza battuto 2-1 al Via del Mare | pagelle e cronaca

Leggi su Sportface.it

Ildi Marco Giampaololo. Al Via deli salentini battono 2-1 ile salgono a 16 punti, sei in più dei biancorossi di Alessandro Nesta, che ora rischia grosso. Ilsi conferma imbattuta nel massimo campionato contro i brianzoli: nei quattro precedenti in Serie Ahanno dato vita a tre pareggi 1-1 e ad una vittoria in trasferta dei giallorossi per 1-0. Undici i punti in meno rispetto all’ultima stagione per il, ultimo in classifica insieme al Venezia e peggior squadra per disavanzo rispetto alla classifica del 2023/24 a parità di giornate. Nel prossimo turno sono in programma due appuntamenti importanti: ilospiterà la Lazio, ilsfiderà in casa la Juventus. Giampaolo cerca la terza vittoria sulla panchina del, Alessandro Nesta punta a salvare il posto.