Il folletto rumeno è tornato. Morutan trascina il Pisa e fa gol

di Michele Bufalino Un’attesa lunga otto mesi, per la quale ha dovuto rinunciare anche agli Europei con la maglia della propria nazionale. Era dal 19 aprile che Olimpiunon disputava un impegno ufficiale, ma ieri, nella cornice dell’Arena Garibaldi, ila calcare il terreno di gioco, anche se per un match del campionato di Primavera 2. Impiegato come fuoriquota per cercare di ritrovare il ritmo partita,è stato il vero showman del match di ieri, di fronte a circa 500 persone che hanno popolato lo stadiono in via d’eccezione. Già perché il teatro dell’Arena Garibaldi è stato scelto proprio per, per ritrovare familiarità con la casa del calciono. Normalmente infatti la squadra Primavera deldisputa le proprie sfide interne sul campo di Peccioli.