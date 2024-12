Ilgiorno.it - Il boom dei bed and breakfast. In un anno aperte 744 strutture: "Ora un vero riconoscimento"

È in crescita il settore extralberghiero in provincia di Varese. Dai dati Istat emerge che leregistrate sul territorio sono passate dalle 1.836 di ottobre 2023 alle 2.580 di oggi. I numeri sono stati al centro dell’assemblea annuale dell’associazione BB Varese, che rappresenta i gestori di bed &nel Varesotto. "Non solo abbiamo raddoppiato il numero dei nostri soci, ma abbiamo consolidato molto la nostra posizione nel panorama turistico locale", spiega il presidente Alfredo Dal Ferro. "Siamo talmente cresciuti di numero che ormai, offrendo circa il 10% in più dei posti letto degli alberghi, abbiamo creato un dilemma logistico a chi si occupa dell’organizzazione degli eventi sportivi di un certo livello". Il sodalizio chiede che vengano allargati anche alla realtà non imprenditoriali i benefit normalmente concessi al settore con partita Iva.