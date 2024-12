Governance Poll sorride De Luca con il 602% dei consensi In testa il leghista Zaia

Anteprima24.it - Governance Poll, sorride De Luca con il 60,2% dei consensi. In testa il leghista Zaia

Tempo di lettura: < 1 minutoUn sondaggio di AffariItaliani sui governatori più apprezzati, riscrive la geografica politica delle regioni d’Italia in base al gradimento dei cittadini. Il governatore della Campania Vincenzo Desi atin sesta posizione con il 60,2% dei, conferma i dati dell’anno scorso, proiettandosi così verso il ‘terzo mandato’ con maggior convinzione. Sul podio dei governatori più amati d’Italia, rispettivamente,con il 66,8% dei, in crescita rispetto alla rilevazione precedente il presidente della Regione Veneto. Poi a seguire in seconda posizione Massimiliano Fedriga con un 62,9%, presidente del Friuli Venezia Giulia; terzo Marco Bucci 60,7%, neo-governatore della Liguria. Appena davanti al governatore campano, invece, Michele De Pascale 60,5%, anch’egli da poco eletto presidente dell’Emilia Romagna, e Attilio Fontana 60,4%, Governatore della Lombardia.