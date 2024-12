Serieanews.com - Due “bugie” dette ieri da Giuntoli: un paio di cose non tornano

Cristianoparla di mercato e lancia segnali chiari, ma alcune dichiarazioni lasciano qualche dubbio. Più che “” un po’ di sana furbizia!Sia chiaro subito! Parliamo di “” in senso lato, naturalmente, ma nelle dichiarazioni pre-partita a DAZN Cristianoha usato a nostro avviso un po’ di sana furbizia e fatto un po’ di pretattica parlando del mercato di gennaio della Juventus.Alcune parole dinon cidel tutto. (AnsaFoto) – serieanews.comDichiarare che “l’obiettivo è trattenere tutti e fare qualcosa in difesa” sembra un messaggio chiaro, e non è un mistero che la Juve a gennaio farà (almeno) un difensore, ma le dinamiche del mercato sono complesse, e alcune situazioni sembrano già in bilico. Analizziamo i due aspetti più controversi delle parole del direttore tecnico.