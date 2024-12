Metropolitanmagazine.it - Diddy rinuncia all’appello per la cauzione, rimarrà in carcere fino al processo

ha volontariamentetoper rilascio su: la detenzione continueràall’inizio dela suo carico al via nel mese di maggio 2025.Sean Combs dichiaratosi non colpevole per delle accuse a suo carico di criminalità organizzata e violenza sessuale, sarà protagonista di unal via il prossimo 5 maggio. Attraverso il team di legali, il rapper ha respinto tutte le accuse nei suoi confronti. Qualora dovesse essere giudicato colpevole, rischierebbe dai quindici anni diall’ergastolo. Arrestato lo scorso 16 settembre, attualmente si trova in detenzione presso il Metropolitan Detention Centre di Brooklyn,ha visto respingere per tre volte la richiesta di rilascio su, con la prima proposta effettuata per una cifra pari a 50 milioni di dollari.