Bergamonews.it - “Deiezioni canine e padroni incivili, multare chi non raccoglie i bisogni degli animali”: lo sfogo di un lettore

Bergamo. Riceviamo e pubblichiamo la lettere di un cittadino che denuncia non solo la discussione avuta con il proprietario di un cane reo di non aver raccoltro ledel suo animale, ma anche una complessiva situazione di inciviltà.“Vi scrivo perché oggi, per l’ennesima volta, ho discusso con il proprietario di un cane che non ha raccolto gli escrementi lasciati dal suo animale. Ero nella zona di Loreto e da quando hanno chiuso piazza Varsavia per ristrutturarla sui marciapiedi limitrofi si deve stare molto attenti a dove si mettono i piedi perché è tappezzata di cacca di cani. Ora, anche io ho un Golden Retriever ma ho sempre con me i sacchettini per la raccolta e non ho mai lasciato un suo sporco per la strada (e nemmeno nei giardini). E se devo essere sincero non gli faccio fare nemmeno la pipì sui muri delle case.