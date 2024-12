Costretti a viaggiare per curarsi così 670mila pazienti costano alla sanità 29 miliardi di euro

Quifinanza.it - Costretti a viaggiare per curarsi, così 670mila pazienti costano alla sanità 2,9 miliardi di euro

Dal Sud al Nord per, il trend torna a crescere dopo gli anni della pandemia. Il 2023 segna un aumento per le prestazioni sanitarie effettuate fuori Regione, in particolar modo per gli interventi più complessi, la cura di tumori e le protesi. Secondo i dati dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) del ministero della Salute, la mobilità sanitaria nel solo 2023 ha coinvoltoed è costata 2,9dipubblica. Tra i motivi: la qualità delle strutture e le lunghe file d’attesa.Mobilità sanitaria tra costi e rimborsiSonole persone costrette o spinte a spostarsi per ottenere cure, operazioni e protesi. In Italia il saldo del 2023 è negativo, con un aumento del numero di chi non riesce a ottenere servizi sanitari nella propria Regione ed emigra.