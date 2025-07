Paramore Hayley Williams ha pubblicato a sorpresa un nuovo album solista

Hayley Williams ha pubblicato a sorpresa un nuovo album Ego composto da diciassette brani, a distanza di pochi giorni dalla release del brano Mirtazapine. La scorsa settimana l’emittente radiofonica WNXP di Nashville ha presentato in anteprima il nuovo singolo della cantante dei Paramore, contenuto in un album nel quale figura anche il brano Glum. “ Here comes my genie in a screw cap bottle To grant me temporary solace I could never be without her I had to write a song about her Who am I without you now? Mirtazapine You make me eat, you make me sleep Mirtazapine You let me dream, you let me dream. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Paramore, Hayley Williams ha pubblicato a sorpresa un nuovo album solista

In questa notizia si parla di: album - paramore - hayley - williams

La bellezza della cantante dei Paramore Hayley Williams . Vai su Facebook

Decisamente anni ’90 il nuovo brano di Hayley Williams: ascolta “Mirtazapine”; Le 10 canzoni più belle dei Paramore; Paramore: l’alternative band di Hayley Williams, fra litigi e cambi di formazione.

Hayley Williams Just Dropped 17 New Songs After 20-Year Anniversary of Paramore’s Debut Album - The slew of solo songs comes days after her band, Paramore, issued a deluxe version of their debut album, All We Know Is Falling, to celebrate its 20th anniversary. Si legge su msn.com

Hayley Williams Songs You Won't Find on Spotify: How Her Website Secretly Hosts a New Album - Hayley Williams drops 17 unreleased songs on her website—exclusive to fans with a code from her Good Dye Young product launch. Secondo msn.com