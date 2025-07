Il Tar della Campania annulla le zone rosse del Prefetto di Napoli

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha annullato l'ordinanza del Prefetto di Napoli che prorogava il divieto di stazionamento nelle cosiddette "zone rosse" cittadine. Una misura ispirata dalla direttiva del Ministro Piantedosi di dicembre. Il TAR ha giudicato l'esercizio del potere prefettizio privo dei necessari presupposti, illegittimo e lesivo dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale. La sentenza dichiara apertamente che non vi era alcuna emergenza eccezionale, né alcuna motivazione nuova, idonea a giustificare l'uso reiterato di poteri prefettizi straordinari.

