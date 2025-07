Il sogno di Neymar al Marsiglia è diventato la chiacchierata da bar i tifosi già sbavano nell’immaginarlo So Foot

Si stanno facendo sempre piĂą insistenti in Francia le voci di un possibile trasferimento di Neymar al Marsiglia. Un sogno per il club di firmare un giocatore così prestigioso, ma considerando il suo rendimento attuale, non sembrerebbe una buona idea. Il sogno di Neymar al Marsiglia: i tifosi giĂ sbavano nell’immaginarlo. So Foot scrive: C’era la folle voce di Cristiano Ronaldo al Marsiglia alla fine del calciomercato estivo del 2022. Quella per il 2025 non ha nulla da invidiare con Neymar, ideale per animare le chiacchiere durante gli aperitivi di fine luglio. Il brasiliano potrebbe lasciare il Santos, dopo l’ultimo alterco avuto con un tifoso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il sogno di Neymar al Marsiglia è diventato la chiacchierata da bar, i tifosi giĂ sbavano nell’immaginarlo (So Foot)

In questa notizia si parla di: neymar - marsiglia - sogno - tifosi

Luis Henrique: Idee e fiducia, De Zerbi mi ha conquistato e mi fa giocare ovunque. E la Serie A...; “Sognavo di giocare qui fin da bambino”: da Neymar a Ibra, i giocatori croce e delizia dei tifosi; Neymar-Juve, Zambrotta: «Sarebbe un sogno per i tifosi bianconeri».

Clamoroso Neymar: può tornare in Europa, piace al Marsiglia di De Zerbi - Il brasiliano, 33 anni, potrebbe decidere di tornare nel Vecchio Continente, per preparare il Mondiale del prossimo anno ... Lo riporta calciomercato.com

Neymar, Santos nei guai: la squadra è in zona retrocessione e il giocatore non incide. E intanto aumenta il malcontento dei tifosi - Neymar, fuoriclasse assoluto del recente passato, ha deciso di tornare in patria per la famosa "Last Dance", prima di appendere gli scarpini al chiodo. Si legge su msn.com