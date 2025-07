Il mercatino vintage Garage Sale torna per una seconda tappa in riviera

Sabato 2 e domenica 3 agosto Garage Sale, il market dedicato al riuso e alle produzioni indipendenti, torna con un secondo appuntamento estivo a Cervia e in versione serale, con il supporto del Consorzio Cervia Centro. Per due sere consecutive, dalle 19 alle 24, Garage Sale anima lo storico Viale. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Garage Sale arriva anche in riviera con due giornate dedicate allo shopping sostenibile e secondhand - Sabato 5 e domenica 6 luglio Garage Sale, il market dedicato al riuso e alle produzioni indipendenti torna con un primo appuntamento a Cervia e in versione serale con il supporto del Consorzio Cervia Centro.

Seconda Chance riapre le porte a Cosenza, al via una nuova edizione del garage-sale https://quicosenza.it/news/area-urbana/seconda-chance-riapre-le-porte-a-cosenza-al-via-una-nuova-edizione-del-garage-sale… via @quicosenza Vai su X

#dalterritorio #eventi Comune di Castelfiorentino Torna l’”Estate castellana” nelle vie del centro di Castelfiorentino. Dopo il successo della prima serata (in colore “rosa”) mercoledì 30 luglio si svolgerà il secondo appuntamento promosso dal Centro Commerci Vai su Facebook

Abbigliamento vintage e second hand: a Milano torna Retrograde, il ... - Milano, 3 marzo 2025 – Due giorni dedicati all’abbigliamento vintage e second hand in tutte le sue forme: Retrograde, il garage sale più grande d’Europa firmato East Market, torna sabato 8 ... ilgiorno.it scrive