Kolo Muani Juventus | i bianconeri continuano a lavorare per l’attaccante francese A che punto siamo con il Psg? Le ultime indiscrezioni rivelano questo scenario

Kolo Muani Juventus: i bianconeri spingono per l’attaccante francese. A che punto siamo con il Psg? Le ultime indiscrezioni svelano questo. Un nuovo nome per l’attacco, una suggestione affascinante ma anche una trattativa complessa e costosa. Il calciomercato Juventus esplora piste di caratura internazionale per completare il reparto offensivo a disposizione di Igor Tudor e, come riportato dall’esperto di mercato Alfredo PedullĂ , ha avviato contatti esplorativi per Darwin Nunez. Kolo Muani resta la prioritĂ , ma la Juve si cautela. La strategia della Vecchia Signora è chiara: la prioritĂ assoluta resta Randal Kolo Muani. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani Juventus: i bianconeri continuano a lavorare per l’attaccante francese. A che punto siamo con il Psg? Le ultime indiscrezioni rivelano questo scenario

Juventus, l’indizio di mercato è chiarissimo: coinvolti Vlahovic e Kolo Muani - I bianconeri hanno condiviso un video ufficiale sulle proprie pagine, fornendo un indizio di mercato molto chiaro sui due attaccanti Juventus, l’indizio di mercato è chiarissimo: coinvolti Vlahovic e Kolo Muani (LaPresse) – SerieANews.

Juventus, Kolo Muani: "Se resto? Vedremo, qui sono felice" - Randal Kolo Muani, attaccante della Juventus, parla ai microfoni di DAZN dopo Lazio-Juventus 1-1. ILLUSIONE SFUMATA - `Dobbiamo continuare a.

Pagelle Lazio-Juventus 1-1: Vecino risponde a Kolo Muani, promosso Alberto Costa - Un gol di Vecino al 96’ fissa sull’1-1 il punteggio dello scontro diretto per la Champions League tra Lazio e Juventus.

La Juventus continua il lavoro sul mercato in entrata e in particolare quello su Kolo Muani. La priorità dei bianconeri, forti della volontà del classe '98, è riportare l'attaccante francese a Torino. Proseguono quindi i contatti per cercare di trovare un'intesa con i

Hjulmand chiama, la Juve c'è: Comolli lavora per ricucire i rapporti Il mercato è fatto di momenti e i prossimi cinque giorni della Juventus si preannunciano "in ripartenza". La priorità resta il ritorno di Randal Kolo Muani, per il quale proseguono i colloqui c

Kolo Muani tra Juventus e PSG, il futuro dell'attaccante: i bianconeri insistono ma è atteso a Parigi per il raduno; Juventus, Kolo Muani resta?; “Vuole solo la Juventus”, l’annuncio fa sognare i tifosi bianconeri.

“La Juventus in un vicolo cieco”: scatta l’allarme rosso per i bianconeri - Situazione delicata a Torino, il punto sul calciomercato non lascia scampo: problemi in vista per Tudor e soci ... Lo riporta calciomercato.it

Kolo Muani-Juve, tutta colpa di Vlahovic: anche il Milan ha altre priorità - I bianconeri pronti ad avvicinarsi al francese, ma il "tappo" Dusan complica le cose da tempo. Riporta tuttosport.com