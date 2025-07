Servizio idrico integrato nel 2023 investiti oltre 37 milioni di euro in provincia di Rimini

Oltre 37 milioni di euro di investimenti in acquedotti, fognature e depurazione realizzati nel 2023 in provincia di Rimini per il Servizio idrico integrato. I dati e le informazioni che la struttura di Atersir ha presentato ai sindaci - riuniti nel consiglio locale coordinato dal Michela Mussoni. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Intesa Sanpaolo ha finanziato con un pool di banche Padania Acque, gestore unico del Servizio Idrico Integrato della provincia di Cremona, per €11,2 milioni. La linea di credito sosterrà il progetto E.A.S.I. cofinanziato dal #PNRR per oltre €23 milioni

Sorical pronta a sospendere l'acqua agli utenti morosi: oltre 7 milioni di crediti non riscossi: A partire dalla prossima settimana, la Sorical — società che gestisce il servizio idrico integrato in Calabria — inizierà le operazioni di limitazione o sospensione della fo

