Palazzo Pitti al via i grandi lavori

(Adnkronos) – Al via i grandi lavori nei musei di Palazzo Pitti. Sono appena partiti poderosi interventi di restauro e riallestimento al primo piano della reggia, negli ambienti della Galleria Palatina e al secondo, nella Galleria d'Arte Moderna: ingente il valore complessivo, superiore al milione di euro.  Nella Galleria Palatina riguarderanno le sale del Quartiere . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: palazzo - pitti - lavori - adnkronos

Palazzo Pitti entra nell’Associazione delle Residenze Reali europee - (Adnkronos) – Palazzo Pitti, la reggia fiorentina che in mezzo millennio ha accolto ben tre dinastie, Medici, Asburgo-Lorena e Savoia (oggi parte del complesso museale delle Gallerie degli Uffizi), entra nella prestigiosa Associazione delle Residenze Reali Europee (Arre).

Palazzo Pitti entra nell’Associazione delle Residenze Reali europee - (Adnkronos) – Palazzo Pitti, la reggia fiorentina che in mezzo millennio ha accolto ben tre dinastie, Medici, Asburgo-Lorena e Savoia (oggi parte del complesso museale delle Gallerie degli Uffizi), entra nella prestigiosa Associazione delle Residenze Reali Europee (Arre).

Firenze: Palazzo Pitti entra nell’Associazione delle residenze reali europee - Domanda accolta subito dalla prestigiosa organizzazione internazionale L'articolo Firenze: Palazzo Pitti entra nell’Associazione delle residenze reali europee proviene da Firenze Post.

Palazzo Pitti, al via i grandi lavori; Nba, Doncic torna in forma stellare: nuova dieta e preparazione top per l’asso dei Lakers; A Palazzo Pitti il Novecento in 40 abiti da sogno.

Palazzo Pitti, via ai lavori per oltre un milione nella reggia medicea - Sono partiti proprio in questi giorni e riguardano sia la Galleria Palatina al primo piano che quella di Arte Moderna al secondo ... Si legge su controradio.it

Firenze, al via i maxi lavori nei musei di Palazzo Pitti - Sono appena partiti gli interventi di restauro e riallestimento al primo piano della reggia, negli ambienti della Galleria Palatina e al secondo, nella Galleria d'Arte Moderna: ingente il valore compl ... Riporta corrierefiorentino.corriere.it