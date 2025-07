Cane sequestrato per ricatto l’odissea della piccola Cindy | rapita da un 16enne

Roma, 29 luglio 2025 –  "Se vuoi rivedere il tuo cane, prepara 450 euro”. Non è uno scherzo ma la richiesta di riscatto ricevuta dalla proprietaria di Cindy, un piccolo cane maltese dal pelo riccio. La telefonata anonima è arrivata ieri mattina a una donna residente a Varcaturo, frazione del popoloso comune di Giugliano in Campania, che aveva affidato per qualche giorno il suo cane a un’amica perchĂ© non riusciva ad occuparsene a causa di numerosi impegni. Ma, secondo quanto ricostruito in seguito, dopo una giornata passata nel giardino della sua nuova ospite, Cindy sarebbe misteriosamente sparita, fino alla telefonata che ha posto fine al piccolo giallo e chiarito che fine avesse fatto il maltese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cane sequestrato per ricatto, l’odissea della piccola Cindy: rapita da un 16enne

In questa notizia si parla di: cane - cindy - sequestrato - ricatto

Cane sequestrato per riscatto, l’odissea di Cindy: rapita da un 16enne; Giugliano cane sequestrato per tentata estorsione; Giugliano, cane rapito per estorsione: arrestato 16enne.

Cane sequestrato per ricatto, l’odissea di Cindy: rapita da un 16enne - Ragazzino arrestato, denunciato il padre Roma, 29 luglio 2025 – "Se vuoi rivedere il tuo cane, prepara 450 euro”. Come scrive quotidiano.net

Giugliano, a 16 anni rapisce il maltese Cindy e ricatta l'affidataria: «Se vuoi rivedere il cane, prepara 450 euro» - Una brutta avventura, per fortuna con lieto fine, per Cindy, un piccolo maltese dal pelo riccio rapito e diventato oggetto di ricatto a Varcaturo, frazione di Giugliano in Campania. Scrive informazione.it