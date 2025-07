Cina | SCO Media & Think Tank Summit ospiti colpiti da spirito di canale Hongqi

Gli ospiti stranieri dello SCO Media and Think Tank Summit hanno visitato il Museo del canale di Hongqi ad Anyang, dove l'impressionante opera di ingegneria idraulica ha suscitato la loro profonda ammirazione e un forte legame con lo spirito indomito e la resilienza del popolo cinese.

Degli ospiti partecipano a un forum del think tank dello Shanghai Cooperation Organization (SCO) Media and Think Tank Summit a Zhengzhou, capoluogo della provincia centrale cinese dello Henan, ieri 24 luglio 2025. https://agenzianova.com/notiziario/xinh Vai su X

