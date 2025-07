Prosegue la rassegna per i più piccoli Burattini alla riscossa

Giovedì 31 luglio alle 21 al parco Mani fiorite di via Eraclea va in scena lo spettacolo di burattini "Fagiolino e la grotta del tesoro", della Compagnia Gad CittĂ di Ferrara.La spada dell’invincibilitĂ , l’elmo della sapienza e l’anello fatato sono gli oggetti che, Fagiolino dovrĂ recuperare. Per. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it