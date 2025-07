Giubileo arrivi e speranze dei giovani

Molti sono i gruppi di giovani in viaggio per arrivare a Roma direttamente o dopo una sosta intermedia in un'altra città della penisola.

Giubileo dei Giovani di Roma, tappa a Perugia: attesi 5200 ragazzi. La macchina dell’accoglienza - Perugia, 7 luglio 2025 - La macchina organizzativa è già in moto. In campo ci sono la Diocesi, il Comune, la Provincia e la Regione.

Giubileo dei giovani, in arrivo 500mila ragazzi: Papa Leone dialogherà con loro a Tor Vergata - L’evento inizierà il 28 luglio e culminerà domenica 3 agosto. Oggi l’ultima conferenza stampa di presentazione in Vaticano: “È l’evento più atteso”

Il Giubileo dei Giovani, l'Umbria pronta ad accogliere oltre 15mila pellegrini - Perugia, 23 luglio 2025 - L'Umbria si prepara ad accogliere quasi 15.500 giovani in arrivo dall’Italia e dall’estero.

Giubileo dei Giovani, l'abbraccio di Roma ai pellegrini: oggi la messa di benvenuto - Alle 19, a piazza San Pietro, monsignor Fisichella darà il benvenuto ai giovani arrivati a Roma per partecipare al più importante evento del Giubileo 2025

