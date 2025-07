Osimhen Galatasaray nel contratto di compravendita c’è una clausola anti-Juventus ideata contro quel dirigente | cosa c’è di vero!

Osimhen Galatasaray, presente anche una clausola anti-Juventus nel contratto di compravendita: è stata ideata contro quel dirigente. Secondo quanto riportato da Il Mattino, è ormai questione di ore per il perfezionamento dell’ accordo tra il Napoli e il Galatasaray per il trasferimento di Victor Osimhen. Il club turco conta di concludere l’affare con una cifra totale che si aggira attorno agli 80 milioni di euro. L’ accordo, che prevede il pagamento in due rate, è stato praticamente definito. L’ufficialità dell’operazione arriverà insieme a una cerimonia speciale che si terrà nello stadio Rams Park, con un evento organizzato per celebrare il nuovo acquisto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

