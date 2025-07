Attacco russo su un penitenziario a Zaporizhzhia | almeno 17 morti Le immagini dell’istituto colpito

Almeno 17 morti e 42 feriti: nella notte un attacco russo ha colpito un istituto penitenziario nella regione di Zaporizhzhia, nell’Ucraina sud-orientale. Lo hanno reso noto il capo dell’Amministrazione militare regionale, Ivan Fedorov, su Telegram e il ministero della Giustizia su Facebook, come riporta Ukrainska Pravda. Il ministero della Giustizia ha precisato che l’attacco è avvenuto alle 23:28 di ieri (le 22:28 in Italia). “Nella notte, il nemico ha bombardato la regione di Zaporizhzhia otto volte, in precedenza con le Fab (le bombe aeree teleguidate, ndr )”, ha affermato Fedorov, aggiungendo che nell’attacco l’istituto penitenziario è stato distrutto e alcune abitazioni vicine sono state danneggiate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Attacco russo su un penitenziario a Zaporizhzhia: almeno 17 morti. Le immagini dell’istituto colpito

Kiev, 'attacco russo su Sumy, 3 morti' - Un attacco missilistico russo su un impianto industriale su Sumy ha provocato tre morti. Lo fa sapere il presidente della regione Oleg Grigorov, come riportano i media ucraini.

Nuovo attacco russo su Kiev, colpiti alcuni edifici residenziali - Nuovo attacco di Mosca nella notte su Kiev. I detriti dei droni russi hanno colpito diversi edifici residenziali nei quartieri Dnipro, Shevchenkivskyi e Sviatoshynskyi.

Allarme aereo in Ucraina: attacco russo con droni Shahed e missili - Un allarme aereo per un attacco russo con droni 'Shahed' è scattato in Ucraina nelle regioni di Kiev, Chernihiv, Sumy, Poltava, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Donetsk, Zaporizhia, Mykolaiv e Kherson.

Guerra Russia-Ucraina, le news del 29 luglio | Pesante attacco russo, colpito carcere di Zaporizhzhia, almeno 20 morti; Media, gli Usa schierano armi nucleari in Gb: Segnale a Putin. Ultimatum di Trump - Il Cremlino lamenta un rallentamento nei colloqui con gli Stati Uniti; Ucraina, colpito un carcere a Zaporizhzhia: 16 morti.

Ucraina, attacco russo a istituto penitenziario dopo ultimatum di Trump a Putin: 16 morti e 35 feriti - Nuovo raid russo in Ucraina: nella notte tra lunedì e martedì almeno 20 persone sono state uccise. Segnala fanpage.it

Ucraina, sono 16 i morti dopo l’attacco al carcere a Zaporizhzhia - Almeno 20 persone sono state uccise e una quarantina sono rimaste ferite in attacchi russi sulle regioni ucraine di Zaporizhzhia e Dnipro di lunedì 28 luglio. italiaoggi.it scrive