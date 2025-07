Massa medico arrestato | continuava a curare pazienti nonostante i domiciliari

Massa, 29 luglio 2025 – Continuava a ricevere e curare pazienti all’interno della casa dei genitori, trasformata in uno studio medico abusivo, nonostante fosse agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e sospeso dall’Ordine dei medici. Per questo un medico massese è stato arrestato e condotto in carcere dai finanzieri del gruppo della guardia di finanza di Massa Carrara, su disposizione del tribunale, che ha aggravato la misura cautelare su richiesta della procura. Il professionista era già stato coinvolto in un’indagine condotta nei mesi scorsi dalla guardia di finanza e dalla procura della Repubblica di Massa Carrara. 🔗 Leggi su Lanazione.it

