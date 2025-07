Hub urbano nel centro commerciale naturale dalla Regione 24 mila euro Parte l' iter per lo studio di fattibilità

La Regione Emilia-Romagna ha finanziato con circa 24 mila euro lo studio di fattibilità necessario per l’istituzione di un hub urbano nel centro commerciale naturale di Santarcangelo. Nel frattempo, l’Unione di Comuni Valmarecchia ha affidato la realizzazione dello studio di fattibilità a Iscom. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: studio - fattibilità - urbano - centro

