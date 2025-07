Trova l' intruso | la campagna Hera per migliorare i livelli di raccolta della plastica

La plastica è uno dei materiali più inquinanti, ma purtroppo fanalino di coda per quanto riguarda la qualità nella raccolta differenziata. Per questa ragione, Hera ha deciso di avviare una campagna per migliorare la qualità della plastica partendo dalla stazione ecologica di Lugo. L'iniziativa ha. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Come conferire correttamente la plastica: lanciata la campagna "PlastiCOSA?" - FALCONARA MARITTIMA – Scatta il conto alla rovescia per la Giornata Mondiale dell’Ambiente, che si celebra ogni anno il 5 giugno e che, nel 2025, affronta il tema dell’"Inquinamento da plastica".

“Ricicla. Riduci. Riusa”, la campagna di sensibilizzazione per non mangiare “cene di plastica” - ANCONA - Una cena tra due amici che si trasforma in uno sketch surreale, dal gusto duro eppure comico.

