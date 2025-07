Cina | ospiti dello SCO Media and Think Tank Summit esplorano Luoyang

Gli ospiti stranieri dello SCO Media and Think Tank Summit hanno goduto di un tour coinvolgente a Luoyang. Unitevi a noi mentre scopriamo i punti salienti del loro viaggio, tra cui la Porta di Dingding, il YTO Group e le grotte di Longmen.

Brasile: presidente Xinhua incontra importanti ospiti al BRICS Media and Think Tank Forum - Il presidente dell’agenzia di stampa Xinhua Fu Hua ha incontrato ieri alcuni importanti ospiti presenti al BRICS Media and Think Tank Forum di Rio de Janeiro, in Brasile.

Cina: cultura di Kaifeng affascina ospiti internazionali a Vertice media e think tank dell’SCO - Il padiglione di Kaifeng ha stupito gli ospiti internazionali al Vertice dei media e dei think tank dell’SCO con la cultura della dinastia Song, fondendo tradizione e innovazione e condividendo la cultura delle Pianure Centrali con il mondo.

