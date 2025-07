Edilizia sportiva via ai lavori per la nuova pavimentazione del palazzetto sportivo

Nuova pavimentazione per il Palacinghiale di Ponte Rodoni, nel Bondenese. Una determina a contrarre pubblicata sull’Albo pretorio dall’Ufficio tecnico ha impegnato 112mila euro necessari ai lavori, suddivisi in 83.178 euro relativi a opere e oneri per la sicurezza (mentre il resto riguarda spese. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: lavori - pavimentazione - edilizia - sportiva

Nuova pavimentazione a piazza del Comune, via Roma chiude per lavori - Ripartono i lavori a piazza del Comune dopo il lungo stop per il ritrovamento di reperte archeologici.

Cisternone | Area verde, alberi e nuova pavimentazione per la piazza: via ai lavori di restyling, ecco come cambia la viabilità - Restyling della pavimentazione, circa venti alberi, un'area verde e nuovo arredo urbano. Sono gli obiettivi principali dei lavori che, a partire dalla prossima settimana, interesseranno la piazza del Cisternone e di via Sant'Andrea, con l'obiettivo di fornire un nuovo volto a quest'area della.

Lavori di pavimentazione al sovrappasso della A13, c'è il senso unico alternato - Cantieri in città . Saranno eseguiti nelle giornate di giovedì 15 e venerdì 16 i lavori, a cura del Comune di Ferrara, per il rifacimento pavimentazione stradale in via Cesare Diana, nel tratto dal sovrappasso dell'autostrada A13 in direzione via Primo Levi, per uno sviluppo di circa 700 metri.

Edilizia sportiva, via ai lavori per la nuova pavimentazione del palazzetto sportivo https://ift.tt/RzQ15hC https://ift.tt/iT5szeV Vai su X

In questo video Luca ci spiega le caratteristiche del nuovo ponte realizzato sul torrente Avisio, un elemento importante della nuova pista ciclopedonale che collega il centro abitato di Moena in Val di Fassa con la zona sportiva #zuglianisrl #ponte #moena #p Vai su Facebook

Edilizia sportiva, via ai lavori per la nuova pavimentazione del palazzetto sportivo; Chiusura temporanea palestra S. Grimaudo; Lavori agli impianti sportivi di Alcamo, chiusure fino a settembre.

Iniziati i lavori di pavimentazione della nuova strada di Empoli - EMPOLI: partiti i lavori di pavimentazione per una nuova strada di collegamento tra la zona sportiva e la Statale 67. Da lanazione.it

Nuovo pavimento? C'è il bonus casa (ma potrebbe volerci la Cila) - Ho effettuato alcuni lavori in casa pagati con bonifico parlante e tra questi l'ampliamento della pavimentazione esterna. corriere.it scrive