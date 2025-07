Il Diavolo veste Prada 2 le prime foto

Il Diavolo veste Prada sta tornando davvero: le riprese del sequel sono attualmente in corso negli USA e arrivano le prime foto che mostrano Meryl Streep e Anne Hathaway nuovamente nei panni (anzi, negli splendidi abiti) di Miranda Priestley e Andy Sachs. Il Diavolo veste Prada 2, ispirato al romanzo di Lauren Weisberger La Vendetta veste Prada – Il Ritorno del Diavolo, segna anche il ritorno di Nigel Kipling e Emily Charlton, i personaggi interpretati da Stanley Tucci e Emily Blunt. Al cast vanno ad aggiungersi Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet, Helen J. Shen, Conrad Ricamora e Simone Ashley (Kate di Bridgerton ). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Il Diavolo veste Prada 2, le prime foto

