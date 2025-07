Temptation Island Antonio chiederà il falò di confronto | farà la proposta di matrimonio a Valentina

Antonio chiederà a Valentina di sposarlo a Temptation Island. Anche Antonio e Valentina cattureranno non poco l’attenzione dei telespettatori durante la sesta puntata di Temptation Island, i due stanno mettendo il loro amore alla prova nel reality dei sentimenti e sembra che stasera ci sarà un colpo di scena inaspettato. Lui nel villaggio dei fidanzati si è reso conto che la fidanzata è la donna della sua vita e non vuole assolutamente perderla, vederla vicina al tentatore lo sta turbando non poco. Nella scorsa puntata ha provato anche a raggiungere il villaggio delle fidanzate ma dopo aver corso per un po’ è tornato indietro. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Temptation Island, Antonio chiederà il falò di confronto: farà la proposta di matrimonio a Valentina

Temptation Island 13, quinta puntata: Sonia chiede il falò a Simone e poi decide di uscire sola dal programma Antonio protagonista di una fuga rocambolesca per la spiaggia, Rosario deluso dalla vicinanza di Lucia al tentatore, Sarah scoppia in lacrime

Antonio fuori controllo a Temptation Island, scappa dal villaggio e chiede il falò immediato

