Si dice che la Marvel sia tornata a fare la Marvel e che per questo dobbiamo ringraziare I Fantastici 4: Gli inizi, il film più divertente del MCU dagli anni di Endgame, impreziosito da un cast stellare - Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn ed Ebon Moss-Bachrach -, in forma smagliante. E sì, aiuta anche il fatto che il film esista per fare qualcosa di più di semplici camei e battute occasionali battute, come in molti dei recenti flop del MCU. La ciliegina sulla torta del nuovo progetto è Ralph Ineson, che qui interpreta l'imponente super criminale Galactus, un dio cosmico divoratore di pianeti il cui appetito incessante è come quello di Homer Simpson a un buffet di frutti di mare. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - I Fantastici 4: Gli inizi nella versione di Galactus, il gigantesco cattivo del nuovo Marvel, interpretato da Ralph Ineson