Posizioni di comando per il personale ATA | pubblicati gli avvisi regionali Bandi

In vista del nuovo anno scolastico 2025/2026, gli Uffici Scolastici Regionali stanno procedendo alla pubblicazione dei bandi per la selezione del personale ATA da destinare in posizione di comando. Le nuove procedure, rinnovate e disciplinate da recenti disposizioni normative, coinvolgeranno centinaia di collaboratori scolastici e assistenti amministrativi e tecnici di ruolo, che opereranno temporaneamente presso.

Posizioni di comando per il personale ATA: pubblicati gli avvisi regionali [Bandi] - In vista del nuovo anno scolastico 2025/2026, gli Uffici Scolastici Regionali stanno procedendo alla pubblicazione dei bandi per la selezione del personale ATA da destinare in posizione di comando.

