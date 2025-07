Tutta la verità sui numeri del West Nile | i contagi e i morti degli ultimi tre anni

Il virus West Nile, portato dalle zanzare, che può colpire con febbre alta ma anche con forme neuro-invasive che in rari casi possono portare al decesso, non ha fatto la sua comparsa quest'anno in Italia. Da almeno 15 anni è attenzionato, insieme alle altre malattie tropicali, per il rischio di aumento di diffusione legato al cambiamento climatico, e i numeri di quest'anno, che stanno seminando preoccupazione, non sono per ora molto lontani da quelli degli anni scorsi, anche se cambia, come vedremo, la distribuzione geografica dei casi.   Prendendo gli ultimi tre anni (ma l'Istituto Superiore di Sanità emette un bollettino periodico durante tutto il periodo estivo e oltre dal 2012) scopriamo che tutti gli anni vengono registrati mediamente 400 casi di West Nile nel nostro Paese, con 20-30 decessi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Tutta la verità sui numeri del West Nile: i contagi e i morti degli ultimi tre anni

In questa notizia si parla di: anni - numeri - west - nile

Niente pensione né lavoro per il 40% delle donne sopra i 50 anni: i numeri Istat - Roma, 12 maggio 2025 – Quanti sono i pensionati in Italia tra i 50 e il 74? Quanti, nella stessa classe di età , non ricevono né la pensione né uno stipendio e, dunque, risultano esodati di fatto? Quali differenze si registrano tra uomini e donne? A offrire una radiografia aggiornata su questa fascia di popolazione è il recente report dell’ Istat ‘Pensione e partecipazione al mercato del lavoro dei 50-74enni’.

Cooperativa Agricola Cesenate, numeri positivi dopo anni difficili: "Continueremo a fare investimenti importanti" - Quasi mille tra soci, dipendenti, collaboratori e stakeholder, domenica per l’assemblea generale ordinaria dei soci della Cooperativa Agricola Cesenate.

Cargiver day: "Sono un muro portante della nostra società ". I numeri di 10 anni di lavoro dell'Asp del Rubicone - In occasione del Caregiver Day 2025, l’Azienda pubblica di servizi alla persona Asp del Rubicone ha presentato i dati relativi ai principali servizi e progetti attivati nel corso degli ultimi dieci anni a supporto dei caregiver familiari.

Niente panico, nessun allarme, West Nile è in Italia da anni, e probabilmente per anni resterà , ma i numeri delle infezioni e dei decessi oggi non sono tali da preoccupare. Anche perché adesso siamo in grado di prevedere con elevata precisione – grazie a un Vai su Facebook

West Nile, seconda vittima: morto un 77enne. I casi totali salgono a 28 È un uomo di 77 anni, residente nella zona di Latina, il secondo decesso nel Lazio legato al virus West Nile. I casi totali salgono a 28. Sale a due il numero delle vittime per… Vai su X

Virus West Nile, 32 casi in Italia nel 2025: 21 contagi a Latina; West Nile, casi in aumento: 8 ricoverati in Campania, 2 nuovi contagi nel Lazio. Come difendersi; West Nile, quanto aumenteranno i casi? Quando è previsto il picco? L'anomalia dei cluster al Centro-Sud (non era mai successo).

West Nile, tutta la verità sui numeri del virus: negli ultimi 3 anni 1380 casi e 84 morti - Il virus West Nile, portato dalle zanzare, che può colpire con febbre alta ma anche con forme neuro- Come scrive iltempo.it

West Nile, 6 i morti in Italia: cosa sta succedendo? Decessi in anticipo rispetto al 2024 (e cambiano le zone dei contagi) - Con gli ultimi 2 decessi segnalati nel Lazio e in Campania, salgono a 6i morti da virus West Nile quest'anno in Italia. Si legge su ilmessaggero.it