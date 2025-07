La ' Regina dell' House music' in consolle al Flava Beach

La regina dell’House Music, Barbara Tucker, premiata all’ultima edizione dei night awards come "Best Legendary Singer," protagonista, sabato 9 agosto al Flava Beach di Castel Volturno. Un’artista poliedrica, dalla voce accattivante e dalla fenomenale presenza scenica, che dagli anni Ottanta. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: regina - house - music - flava

Londra, Re Carlo e la Regina Camilla alla Canada House nel centenario della sua inaugurazione - Re Carlo III e la regina Camilla alla Canada House a Londra per celebrare il centenario della sua inaugurazione, in vista della loro visita a Ottawa alla fine del mese.

La “regina dell’House Music” Barbara Tucker, guest star del Flava Beach - La regina dell’House Music, Barbara Tucker, premiata all’ultima edizione dei night awards come “Best Legendary Singer,” protagonista, sabato 9 agosto al Flava Beach di Castel Volturno (Caserta).

Sabato 3.8 con Ci vediamo il 14 Agosto al Flava Beach Vai su Facebook

La 'Regina dell'House music' in consolle al Flava Beach; Reggia aperta di notte, la Bimbinbici, musica, teatro, mostre e tanto altro: gli eventi casertani nel week end dal 17 al 19 maggio; EVENTI. La “regina dell’House Music” Barbara Tucker, guest star del Flava Beach.

9/8 BARBARA TUCKER, LA VOCE DELLA HOUSE FA SCATENARE FLAVA BEACH - CASTELVOTURNO (CASERTA) - La regina dell'House Music, Barbara Tucker, premiata all'ultima edizione dei Night Awards come "Best Legendary Singer"è protagonista, sabato 9 agosto al Flava Beach di Castel Volturno ... Come scrive lombardiapress.it

La “regina dell’House Music” Barbara Tucker, guest star del Flava Beach - La regina dell’House Music, Barbara Tucker, premiata all’ultima edizione dei night awards come "Best Legendary Singer," protagonista, sabato 9 agosto al Flava ... Si legge su 2anews.it