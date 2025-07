Terza vittima della West Nile nel Lazio e seconda in Campania Vaia | nessun allarme ma serietà e tempestività

Terza vittima della West Nile nel Lazio. E’ un uomo di 86 anni morto all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Era tra i primi contagiati nel territorio ed era in terapia intensiva. Da quanto si apprende dalle prime informazione, sarebbe stato affetto da diverse patologie pregresse. Una seconda vittima in Campania per la West Nile. Un uomo di 74 anni è deceduto venerdì scorso - secondo quanto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Terza vittima della West Nile nel Lazio e seconda in Campania. Vaia: nessun allarme, ma serietà e tempestivitÃ