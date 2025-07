Tampere 2025 | 91 azzurri per gli Europei U20

Saraceni e Disabato guidano la spedizione italiana a Tampere, in Finlandia. Doualla, Valensin e tanti campioni U18 completano un team giovane ma ambizioso. Sono 91 gli atleti italiani convocati per i Campionati Europei Under 20 in programma a Tampere, in Finlandia, dal 7 al 10 agosto. Il vice direttore tecnico per le squadre giovanili, Tonino Andreozzi, ha ufficializzato una selezione composta da 45 uomini e 46 donne, che unisce esperienza internazionale e talento emergente.

I fratelli Alice e Francesco Pagliarini insieme agli europei under 20 di Tampere - Per l’appuntamento del giovedì di Sprint Zone ospiti Alice e Francesco Pagliarini Figli dell’ex velocista Andrea Pagliarini loro allenatore, i due giovanissimi fratelli si stanno imponendo all’attenzione generale a partire soprattutto dalla 19enne Alice, recente vincitrice dei campionati italiani juniores sia nei 100 che nei 200, e già nel giro delle staffette assolute della nazionale, con anche la partecipazione alle World Relays in Cina a maggio dove ha disputato la batteria della 4×100 mista.

Lorenzo Vera dell'Atletica Mondovì convocato per gli Europei Under 20 in Finlandia - Dal 7 al 10 agosto sarà a Tampere, dove parteciperà alla gara sui 200 metri e sarà a disposizione per la staffetta 4x100 ... Si legge su cuneodice.it