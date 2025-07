Chi cancella il passato cancella il futuro | lo striscione contro il supermercato sulla Cornelia Antica

“Chi cancella il passato cancella il futuro”. Questo recita lo striscione affisso a Casalotti in via Hoepli, proprio dove è prevista l’apertura di un nuovo supermercato (Eurospin, ndr) che tanto malumore sta creando alla cittadinanza e che minaccia la Cornelia Antica.Isolamento, scarsi servizi. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: cancella - passato - striscione - supermercato

