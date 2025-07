Attivista palestinese e protagonista di No Other Land ucciso da un colono a bruciapelo

Yinon Levi è un colono israeliano che da anni perseguita i palestinesi di Masafer Yatta, una serie di villaggi palestinesi situati sulle colline a sud di Hebron. Qui, gli abitanti lottano da decenni per rimanere nelle loro case, dopo che Israele ha dichiarato l'area zona di "fuoco" o di. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: colono - attivista - palestinese - protagonista

Colono israeliano spara e ferisce al petto un attivista nel villaggio palestinese di Masafer Yatta - Non si ferma la violenza dei coloni israeliani in Cisgiordania. Nel villaggio di Masafer Yatta, a sud di Hebron, dove la popolazione palestinese da anni resiste a un tentativo di sfollamento forzato, un colono ha sparato al petto di un attivista palestinese.

Cisgiordania, colono israeliano spara e ferisce al petto un attivista nella zona di Masafer Yatta - Non si ferma la violenza dei coloni israeliani in Cisgiordania. A Masafer Yatta, a sud di Hebron, dove la popolazione palestinese da anni resiste a un tentativo di sfollamento forzato, un colono ha sparato al petto di un attivista palestinese.

Cisgiordania, colono israeliano spara e uccide un attivista palestinese amico del regista di 'No Other Land' - Un importante leader della comunità palestinese è stato ucciso da un colono israeliano nella Cisgiordania occupata, in una zona documentata dal film ‘No Other Land’, vincitore di un Oscar.

MESAFER YATTA. Un colono israeliano ha ucciso l’attivista palestinese Awdah Hathaleen; Attivista palestinese e protagonista di No Other Land ucciso da un colono già sanzionato dagli Usa prima della revoca Trump; Scontri con i coloni. In Cisgiordania, arrestato il regista premio Oscar Ballal.

Cisgiordania, colono israeliano uccide attivista del movimento non violento: gli spari e le urla in un video - Yinon Levy, già colpito da sanzioni internazionali, poi ritirate da Trump, ha ucciso l'attivista non violento palestinese Awda Hateleen ... Lo riporta fanpage.it

Attivista palestinese e protagonista di "No Other Land" ucciso da un colono già sanzionato dagli Usa prima della revoca Trump - Il palestinese Odeh Hadalin è stato ucciso da Yinon Levi, noto da tempo alla comunità internazionale come un attore chiave nelle operazioni di demolizione di abitazioni palestinesi in Cisgiordania. Riporta today.it