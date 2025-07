Taglio del bosco di 25mila mq via libera dal Comune Comitati in rivolta | È uno scempio ambientale

Monza – Associazioni e comitati cittadini all’attacco dopo l’approvazione da parte della maggioranza della variante al Pgt del Comune di Monza che prevede il taglio del bosco di circa 25.000 metri quadrati dietro il polo istituzionale. Il via libera è arrivato malgrado oltre 29.000 firme raccolte per salvare l’area verde. Proteste dal Comitato e dalle Associazioni. Il Comitato vive la decisione come un tradimento della Giunta di centrosinistra. “ Questa variante - scrive il Coordinamento dei Comitati - è un chiaro esempio di come l’attuale amministrazione affronta i temi ambientali: con la distruzione di un ambiente naturale, con l’indifferenza rispetto alla salvaguardia del verde e dell’adattamento alla crisi climatica già in atto e con un evidente non rispetto della partecipazione democratica dei cittadini”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Taglio del bosco di 25mila mq, via libera dal Comune. Comitati in rivolta: “È uno scempio ambientale”

comitati - taglio - bosco - libera

