Leoni Inter il Parma cambia strategia | c’è questa apertura importante l’affare può chiudersi così

Leoni Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale del Parma nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. Nonostante le smentite pubbliche di Beppe Marotta, l’ Inter non ha affatto abbandonato la pista che porta a Giovanni Leoni, talentuoso difensore centrale classe 2006 in forza al Parma. Anzi, secondo quanto riportato da La Repubblica, i nerazzurri stanno intensificando i contatti per sferrare l’assalto una volta completate alcune operazioni in uscita. L’amministratore delegato del Parma, Federico Cherubini, sarebbe ormai rassegnato a perdere Leoni già in questa sessione estiva, rinunciando così all’idea di trattenerlo per un’altra stagione con l’obiettivo di aumentarne il valore. 🔗 Leggi su Internews24.com

