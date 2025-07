Maltempo con forti rovesci sfiorati i 100 millimetri in 24 ore | Sistemi temporaleschi a catena dalla costa

E' ormai alle spalle l'ondata di maltempo che ha colpito la Romagna, con piogge abbondanti ed un significativo crollo delle temperature, ben 9 gradi al di sotto della norma. ‚ÄúBrusche interruzioni del tipico decorso estivo non devono stupire sul nostro territorio e, anzi, qualche decennio fa erano. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: maltempo - forti - rovesci - sfiorati

Maltempo in Toscana: codice giallo per rischio idrogeologico e temporali forti giovedì 8 - Ancora pioggia in arrivo in Toscana. Domani, 8 maggio 2025, persistono condizioni di marcata instabilità che porteranno rovesci sparsi o locali temporali, anche forti, specie sulle zone centro-occidentali e isole L'articolo Maltempo in Toscana: codice giallo per rischio idrogeologico e temporali forti giovedì 8 proviene da Firenze Post.

Maltempo in Toscana: temporali forti, scatta il codice giallo fino alle 22 di stasera - I fenomeni potranno essere localmente anche di forte intensità, con possibili colpi di vento e grandinate L'articolo Maltempo in Toscana: temporali forti, scatta il codice giallo fino alle 22 di stasera proviene da Firenze Post.

Maltempo è di nuovo codice giallo per rischio idrogeologico e temporali forti - Ancora pioggia in arrivo in Toscana. Oggi, mercoledì, e domani persistono condizioni di marcata instabilità che porteranno rovesci sparsi o locali temporali, anche forti, specie sulle zone centro-occidentali e isole.

Marcato maltempo con piogge e forti rovesci a tratti | Previsioni Meteo 16 aprile 2025; Temporali insistenti in collina, sfiorati i 200 millimetri. Ecco perché i nubifragi hanno risparmiato la pianura; Maltempo, forte vento e pioggia: rami caduti sulle strade.

Meteo, ancora temporali e venti forti (ma non ovunque): allerta in 7 regioni. E agosto si aprirà con il maltempo - Infatti, la fase di instabilità meteorologica che ha interessato l'Italia sta giungendo al termine su gran ... Scrive msn.com

Meteo, ancora temporali e venti forti: allerta in 7 regioni. Maltempo anche ad agosto - Infatti, la fase di instabilità meteorologica che ha interessato l'Italia sta giungendo ... Da msn.com