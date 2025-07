Superbe la modella e l' attrice over 50 sono protagoniste del racconto della maison per la campgna autunno inverno 2025-26

Per la campagna AI 2025, Anthony Vaccarello affida a Kate Moss il compito di interpretare in piena libertĂ la pre-collezione Saint Laurent. Nessun copione, nessun set costruito: solo Kate, la cittĂ di Los Angeles e una serie di momenti catturati nel loro fluire naturale. Il risultato è un video essenziale e intenso, fotografato da Mert Alas, che restituisce un’atmosfera di calore, silenzio e autenticitĂ . La narrazione si sviluppa attraverso frammenti di quotidianitĂ rarefatta: una piscina, un’auto, una casa e una festa. Moss attraversa questi spazi con la sua presenza magnetica, muovendosi tra luci e ombre californiane. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Superbe, la modella e l'attrice over 50 sono protagoniste del racconto della maison per la campgna autunno inverno 2025-26

In questa notizia si parla di: superbe - modella - attrice - over

