Salgono a cinque i morti per West Nile in Italia negli ultimi giorni

Salgono a cinque i decessi causati dal virus West Nile in Italia negli ultimi giorni. Un uomo di 86 anni è morto all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina: tra i primi contagiati nel Lazio, era ricoverato in terapia intensiva. Sarebbe stato affetto da diverse patologie pregresse. La notizia arriva a stretto giro da quella della morte di un altro uomo in Campania, un 74enne di Pomigliano d’Arco, che era stato ricoverato all’Ospedale del Mare di Napoli il 20 luglio. Nello stesso giorno era morta una 82enne all’ospedale di Fondi (Latina), mentre il domenica 28 era deceduto un 77enne che era stato ricoverato presso l’Istituto Spallanzani di Roma dopo un recente soggiorno a Baia Domizia (Caserta). 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Salgono a cinque i morti per West Nile in Italia negli ultimi giorni

