Narcotizzato in casa da una donna conosciuta su Facebook | derubato di 400 euro telefono e gioielli Arrestata 34enne

Nei giorni scorsi, i carabinieri della Stazione di Sala Baganza hanno dato esecuzione adun’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P di Parma nei confronti di una 34enne, gravemente indiziata del reato di rapina.Un’attivitĂ d’indagine ricca di riscontri che ha consentito ai. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Narcotizzato in casa da una donna conosciuta sui social e derubato di 400 euro e gioielli: la donna arrestata dai carabinieri - Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Sala Baganza hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Parma nei confronti di tale C.

Anziano narcotizzato e derubato: una 34enne sotto accusa per rapina - Era successo a marzo a Loiri Porto San Paolo, vittima un anziano ottantenne che era stato derubato da una donna che dopo aver pranzato con lui, ...