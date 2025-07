Scappano con 100mila euro di profumi sbarrando la strada con chiodi e auto rubate | maxi furto a Bomporto

Modena, 29 luglio 2025 – Colpo grosso nella notte a Bomporto, in via Carlo Testa. Un commando di almeno dieci uomini ha preso d'assalto la ditta ‘Profit Srl’ scappando con un bottino in profumi pari a circa centomila euro. In base a quanto emerso i malviventi, con volto travisato, utilizzando furgoni come ariete e dopo aver bloccato alcune vie d’accesso all'azienda, posizionando varie auto rubate sulla strada e cospargendo la carreggiata di chiodi si sono introdotti nella ditta ripulendola. L'allarme è scattato intorno alle 2 della scorsa notte. Tra le auto rubate dal commando, sicuramente composto da professionisti, anche quella del sindaco di Bomporto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scappano con 100mila euro di profumi, sbarrando la strada con chiodi e auto rubate: maxi furto a Bomporto

