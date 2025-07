Terza vittima della West Nile nel Lazio è un 86enne

Terza vittima della West Nile nel Lazio. E' un uomo di 86 anni morto all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Era tra i primi contagiati nel territorio ed era in terapia intensiva. Da quanto si apprende dalle prime informazioni, sarebbe stato affetto da diverse patologie pregresse. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Terza vittima della West Nile nel Lazio, è un 86enne

Terza vittima del virus West Nile nel Lazio: è un uomo di 86 anni, morto all'ospedale di Latina. Era tra i primi contagiati nel territorio ed era in terapia intensiva #ANSA

Lunedì pomeriggio un uomo di 80 anni è morto nel Casertano a causa del West Nile. Si tratta della terza vittima del virus. In mattinata un uomo di 77 anni è deceduto a Roma mentre una donna di 82 anni, è morta la scorsa settimana. Sono 44 i casi confermati

